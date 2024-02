沖縄・嘉手納基地で単独取材 米空軍の対中国「分散戦略」とは?

意外にも、彼らが公開したのは「地味」な訓練だった。基地内の駐車場脇の芝生で、テントを立てたりアンテナを立てたりする10数名ほどの兵士たち。作戦拠点を設営する手順を確認しているという。

実は、彼らはふだんはこうした作業には関わらない、さまざまな部署から集められた隊員なのだという。本来の職種は、制服左肩のワッペンに書かれたアルファベットで判別することができる。例えば、「AVI」はAvionicsを意味し、機体に搭載された電子機器の修理などを担当。「AFE」はAircrew Flight Equipmentの略で、装備品の管理担当。「CYBER」はその名のとおり、サイバー部門の担当だ。実にさまざまな部署からかき集められていた。

訓練では、武装集団にふんした教官が、設置した拠点の中に入ろうとする場面もあった。隊員たちの警備の能力を試すものだ。ふだんは慣れない動きだからだろうか、手順を間違えてしまう隊員もいた。

2年前に嘉手納基地に導入されたこの訓練プログラム。その前提となっているのがアメリカ空軍の新戦略「ACE=迅速な戦力展開」(エース)だ。Agile Combat Employmentの頭文字を取ったこの戦略は、有事の際、部隊を大きな基地にとどまらせず他の場所に分散させるというもの。資源や人員が限られる分散先でも作戦を続けられるよう、1人1人の隊員たちに複数の能力を身につけさせるのが今回取材した訓練の狙いだという。

念頭にあるのが中国のミサイル能力向上。その危機感は、アメリカ空軍が去年公表したACEの指針書にも記されている。